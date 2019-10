Facebook

Verletzter Mann wurde ins LKH Feldbach gebracht © Jürgen Fuchs

Am Freitagvormittag führte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark bei seinem Anwesen in Klöch Abrissarbeiten in einer Höhe von knapp drei Metern durch. Gegen neun Uhr stieg er über eine an eine Holzdecke angelehnte Aluleiter nach unten. Diese rutschte plötzlich weg. Der Mann konnte sich zwar noch kurz an einem Eisenträger festhalten, der sich über der Holzdecke befand, verlor dann aber den Halt und stürzte rücklings auf den Betonboden. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach gebracht.