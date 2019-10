Facebook

Bei Kaiserwetter besuchten zahlreiche Gäste die beiden Feste © Lorber

Im Traminerort Klöch ging es am Wochenende rund. Am Samstag feierte man bei frühherbstlichen Temperaturen und Sonnenschein "Volksmusik am Weinberg". Am Sonntag fand das 17. Weisenbläserfest statt. Organisiert wurden die Veranstaltungen von der Weinlandkapelle Klöch.