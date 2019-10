Facebook

Die Preisträger, die heuer beim „Großen Preis der Landwirtschaft“ jubeln durften © Thomas Plauder

Zum dritten Mal lud die Landwirtschaftkammer Südoststeiermark in Kooperation mit der Wirtschaftskammer zum „Großen Preis der Landwirtschaft“. Nach zwei Jahren auf der Suche nach dem „Top-Wirt“ wurde heuer der „Top-Vermarkter“ ausgelobt. Die Preisverleihung fand in der landwirtschaftlichen Fachschule Hatzendorf statt. „Hausherr“ Direktor Franz Patz freute sich darüber. „Dieser Preis ist ein Weg des wertschätzenden Bewusstmachens. Die Vermarktung ist wichtig. Sie ist Sinnbild der Erhöhung der Wertschöpfung in der Urproduktion“. Auch Maria Pein, die Vizepräsidentin der steirischen Landwirtschaftskammer freute sich, sei dieser Preis doch „steiermarkweit einzigartig“.