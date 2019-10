Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien © LFV Franz Fink

Ein Autolenker aus dem Bezirk Weiz kam am Donnerstag in der Früh mit seinem Pkw im Bereich Maxendorf (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) von der L202 ab. Der Mann war kurz nach sieben Uhr in Richtung Kirchbach unterwegs. Das Fahrzeug kam aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Durchlass. Der Autolenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.