Anfang der 2000er Jahre verlagerten viele die Produktion in den Osten. Entgegen diesem Trend liegt die Südoststeiermark in der landwirtschaftlichen und industriell-gewerblichen Produktion über dem Österreichschnitt.

Gemeinsam will man das Handwerk in der Region fördern © Matthias Janisch

In Fehring gab der Landtagsabgeordnete Franz Fartek mit Bürgermeistern aus der Region und Christian Krotschek Einblicke in die Sachgüterproduktion der letzten Jahre im Vulkanland. So sagten die Entwicklungen vor knapp 20 Jahren keine gute Zukunft voraus. „Viele Firmen verlagerten Anfang der 2000er Jahre die Produktion in den nahen und fernen Osten“, sagte Krotschek. Der Trend hielt nicht lange, zahlreiche Unternehmen fanden den Weg zurück in die Region. „Dafür war vor allem die Qualität und Flexibilität der Arbeitskräfte hier vor Ort verantwortlich“, so Krotschek weiter.