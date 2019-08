Facebook

Das KUZ in Jennersdorf steht derzeit leer © Verena Gangl

Das Schloss Tabor in Neuhaus/K. wird zu einem ganzjährig bespielten Kulturzentrum ausgebaut. Die zwölf Gemeinden des Bezirks Jennersdorf sind daran beteiligt. Im Zuge der Präsentation mit Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) wurden auch Pläne bekannt, dass in der Stadt Jennersdorf eine Veranstaltungshalle für Sport und Vereine errichtet werden soll. In Jennersdorf selbst sind sich die politischen Fraktionen allerdings uneinig. Das wird auch im Vorfeld der Bauausschusssitzung am Mittwoch (14. August), die die Sporthalle zum Thema hat, und einer Gemeinderatssitzung kommende Woche deutlich.