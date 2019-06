Facebook

Die Unfallstelle mit dem verunglückten Schülerbus in Kirchberg an der Raab © Feuerwehr/Karner

Kurz nach 16 Uhr kam es am Freitag nahe der sogenannten Prödl-Kreuzung auf der L201 in Kirchberg an der Raab zu einem schweren Verkehrsunfall. an dem ein Bus mit 24 Schülern und ein Auto beteiligt waren. Ein Pkw war in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gelangt und frontal gegen den Bus gekracht. Die Pkw-Lenkerin, eine 39-jährige Grazerin, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.