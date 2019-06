In den Murauen in Donnersdorf feierte man die Ernennung zum Biosphärenpark und die Eröffnung der neuen „River’scool“.

In der neuen „River’scool“ in Donnersdorf feierte man die Ernennung zum Biosphärenpark © Thomas Plauder

Die Sonne lachte von einem wolkenlosen Himmel, so als wäre sie sich dem Anlass bewusst. Exakt eine Woche nach der offiziellen Ernennung durch die UNESCO in Paris trafen sich Vertreter aus der Politik, von Institutionen und Behörden in der Murau bei Donnersdorf, um ganz offiziell die neue Ära des Biosphärenparks Grenzmur einzuläuten.