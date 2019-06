Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Bad Radkersburg dürfen manche Geschäfte nun auch an Sonn- und Feiertagen offenhalten © Verena Gangl

In seinem Bericht ging Bürgermeister Heinrich Schmidlechner (ÖVP) auf die zahlreichen bilateralen Projekte mit den slowenischen Nachbarn ein. Anlass für eine Feier ist am 12. Oktober der Partnertag, an dem es 50 Jahre her sind, dass die Staatschefs Franz Jonas und Josip Broz Tito die wieder errichtete Murbrücke eröffneten.