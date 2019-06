Facebook

Das Borg Bad Radkersburg bietet die Matura mit dem Plus © Walter Schmidbauer

Zukünftige Entwicklungen am gemeinsamen Arbeitsmarkt standen im Mittelpunkt des Projektes „L2P-2020+ - Learn to Perform”. Ausgangspunkt war eine umfassende Studie, in der 300 Unternehmen und 20 öffentliche Stellen bzw. Schulen ihre Einschätzungen zu benötigten Kompetenzen abgaben, um junge Menschen in den interregionalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu gehören digitale Kompetenzen, allgemeines Wirtschaftswissen, Sprachkenntnisse, Problemlösungsfähigkeiten, aber auch Höflichkeit und Kommunikationsfähigkeiten. Diese Studie war Basis für die Entwicklung eines Lehrplanes für Zusatzausbildungen im Borg Bad Radkersburg, genannt „Matura+”.