Am Sonntag am Abend kam es zu einem Unfall in Halbenrain. Drei Autos waren darin verwickelt: Alle Lenker und ein Beifahrer wurden verletzt.

Die Polizei führte Alkoholtests durch © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Unfall auf der B 69 in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) am Sonntagabend. Eine 49-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg in Kärnten fuhr um 20.30 Uhr von Halbenrain kommend in Richtung Bad Radkersburg. Hinter ihr fuhr ein 33-jähriger Slowene mit seinem Pkw in dieselbe Richtung. Hinter ihm war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Murau mit seinem Pkw unterwegs.