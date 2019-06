Vor dem Feuerwehrhaus in Mureck landete ein Autofahrer im Graben. Er ist nicht der erste, der das "Einfahrt verboten"-Schild missachtet - und es gleich danach bereut hat.

Direkt vor dem Feuerwehrhaus in Mureck landete der Pkw im Graben © FF Mureck

Einen kurzen Weg zum Einsatzort hatten am Donnerstag am Vormittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mureck. Ein Lenker war direkt vor dem Feuerwehrhaus in einen Entwässerungsgraben gefahren und stecken geblieben.