Die Schülerinnen und Schüler des Borg Bad Radkersburg rittern um den Sieg beim "Schüler machen Zeitung"-Bewerb © Jürgen Fuchs

In wenigen Tagen endet nicht nur das laufende Schuljahr, auch unsere „Schüler machen Zeitung“-Saison geht zu Ende. Im heurigen Jahr packte aus der Region das Borg Bad Radkersburg an, probierte sich in der Fotografie ebenso wie im Interviewen und kreierte dann im Styria Media Center ihre Kleine Zeitung.