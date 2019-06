Facebook

Die Feuerwehr Bad Gleichenberg barg das Unfallfahrzeug © LFV Franz Fink

Die Kurve auf der B66 zwischen dem Taxberg und Klausen, wo die Straße zum Golfplatz Bad Gleichenberg abzweigt, gilt als unfallträchtig. Am Mittwochabend hat sich das wieder gezeigt. Eine Südoststeirerin war mit ihrem Pkw - im Fahrzeug befand sich auch ein Kleinkind - von Bad Gleichenberg kommend in Richtung Feldbach unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in der Rechtskurve gegen 19 Uhr rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich beim Sturz über die steile Böschung.