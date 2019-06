Facebook

Die Raab steht die nächsten Monate im Mittelpunkt zahlreicher interessanter Veranstaltungen © Thomas Plauder

Es hat sich viel getan entlang der Raab in den letzten Jahrzehnten. Der Fluss prägte den Lebensraum im Raabtal. Alleine in den letzten 40 Jahren wurden 320 Millionen Euro investiert.

Die größten Brocken: In den Gewässerschutz flossen rund 200 Millionen Euro, 45 Millionen in die Trinkwasserversorgung und 20 Millionen wurden in den Hochwasserschutz investiert.