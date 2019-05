Am frühen Morgen des Donnerstags waren mehr als 70 Mann von fünf Feuerwehren bei einem Wohnhausbrand im Einsatz. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache aus. Der 75-jährige Bewohner konnte rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier Feuerwehren mit insgesamt 50 Mann kämpften gegen das Feuer. © Feuerwehr/Karner

In einem Wohnhaus in Reith bei Paldau ist in den frühen Morgenstunden des Donnerstags aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Gegen 4.40 Uhr früh wurde der 75-jährige Bewohner des Hauses wach und bemerkte das Feuer.Er alarmierte die Einsatzkräfte und flüchtete ins Freie. Der Mann wurde bei dem Brand leicht verletzt und ins LKH Feldbach eingeliefert.