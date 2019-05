Kleine Zeitung +

Streicher feierten Ein Konzert mit Kaffee und Kuchen

Der Verein "SO!Streich" feierte den Abschluss seines ersten Vereinsjahres mit einem besonderen Konzert in Feldbach. Wiederholt wird es am Samstag in Eichkögl. Bis zum Sommer wartet noch ein dichtes Programm.