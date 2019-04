In Bad Radkersburg fuhr ein 65-jähriger Südoststeirer einem Pkw mit dem Motorrad auf. Er wurde schwer verletzt.

In Bad Radkersburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Straße, die B 69, war nach dem schweren Unfall gesperrt © BFVRA/ Irzl

Schwerer Verkehrsunfall in Bad Radkersburg: Am Donnerstag zu Mittag gegen 11.30 Uhr fuhr eine 36-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B 69 (Südsteirische Grenzstraße) von Halbenrain kommend in Fahrtrichtung Bad Radkersburg.