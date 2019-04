Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vossen-Geschäftsführer Werner Blohmann (l.) und Paul Mohr (r.) mit Friedrich Weninger, Aufsichtsratsvorsitzender der Linz Textil AG © Helmut Steiner

Nach einem guten ersten Halbjahr 2018 rutschten die Umsätze in Österreichs Textilindustrie in der zweiten Jahreshälfte in die roten Zahlen. Ganz anders bei Vossen, Europas führendem Frottierwarenhersteller. „Wir haben uns gegen den Trend behauptet“, berichtete Geschäftsführer Werner Blohmann bei der Bilanzpressekonferenz am Firmensitz in Jennersdorf. Um 10,2 Prozent ist der Umsatz gestiegen. Das ebenso positive Ergebnis mit Abschreibung wurde neben Investitionen in der Höhe von 2,3 Millionen Euro zur Verbesserung der Kapitalstruktur verwendet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.