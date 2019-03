Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei nahm Frau fest, die Lebensgefährten mit Messer angreifen wollte © APA/BARBARA GINDL

Ein Wohnungsnachbar erstattete am Montagabend gegen 20.50 Uhr Anzeige bei der Polizei. Er meldete einen lautstarken Streit in einer Wohnung in Straden. Als eine Polizeistreife eintraf, hatte sich die Situation zwischen der 47-jährigen Frau und ihrem 46-jährigen Lebensgefährten zunächst beruhigt. Als die Beamten die Frau auf den Streit ansprachen, sprang sie auf, lief in die Küche und holte ein Küchenmesser. Mit dem Gemüsemesser in der Hand wollte sie in Richtung ihres Lebensgefährten laufen. Ein Polizeibeamter hinderte sie daran. Er konnte der Frau das Messer, das eine rund zehn Zentimeter lange Klinge hatte, entreißen und sie am Boden fixieren. Die Frau wurde festgenommen.