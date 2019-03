In den Mur-Auen ist der Bärlauch der Star. Aber nicht nur die intensiv duftende Pflanze lockt zahlreiche Ausflügler aus der Region an, sondern die Ruhe in der Natur und Kulinarik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Natur erwacht und lockt viele Besucher in die Murauen © Walter Schmidbaue

Hänsel und Gretel sind im Murecker Auwald. Gekleidet in Rotviolett und Blau. Sie haben sich aber nicht verirrt. Sie gehören zur Flora des zweitgrößten zusammenhängenden Augebietes in Österreich, das entlang der Mur von Spielfeld bis Bad Radkersburg führt. Auch als Lungenkraut bekannt, bringen sie gemeinsam mit den Frühblühern die Farbtupfer in die nachwinterliche Au. Das Blattgrün der Bäume fehlt noch.

Am Boden sprießt aber bereits kräftiges Grün. Vor allem der Star der Murecker Au – der Bärlauch. Er lockt jetzt mit seinem Knoblauchduft wieder zahlreiche Besucher in den Auwald.