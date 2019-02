Facebook

Die Mannschaft des USV Unterlamm © Facebook/USV Unterlamm

Der FC Liverpool mit "You'll Never Walk Alone", Tottenham Hotspur mit "Oh When The Spurs Go Marching In", "I Giardini di Marzo" von Lazio Rom - und jetzt auch der "USV-Song" des USV Unterlamm: Die südoststeirischen Fußballer haben ab jetzt eine eigene Hymne. Die soll die Kicker in den kommenden Spielen - in der Liga geht es am 24. März gegen den TUS St. Peter am Ottersbach weiter - zum Toreschießen motivieren.

