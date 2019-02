Facebook

Die Feuerwehr musste in diesem Monat schon drei Wiesenbrände in der Region in den Griff bekommen © LFV/Franz Fink

Mitte Februar brannte in Gnas eine Wiese ab - die Kleidung eines Mannes fing Feuer. Am Dienstag kam es zu einem zwei Hektar großen Wiesenbrand in Mogersdorf - Wälder wurden gefährdet. Am Mittwoch brannte in Krobathen (Deutsch Goritz) ebenfalls eine Wiese.

