Ein erster Entwurf: über dem Bauernstadl sollen in zwei Ausbaustufen insgesamt 24 City-Appartements entstehen © KK

Aufmerksamen Beobachtern werden in den vergangenen Wochen die Bautätigkeiten an der Ecke Bindergasse und Hammer-Purgstall-Gasse in Feldbach aufgefallen sein. Was gebaut wird, darüber gab es nur Gerüchte. Nun lüfteten die Bauernstadl-Betreiber David und Johann Trummer das gut gehütete Geheimnis. Auf ihren regionalen Supermarkt aufgesetzt wird nämlich ein Hotel der etwas anderen Art – die „Bauernstadl City Appartements“.