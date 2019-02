Kleine Zeitung +

Philharmonische Klänge Genuss für Augen, Ohren und Gaumen

Mit ausgesuchten Kostbarkeiten in höchster Qualität bezaubern die „Philharmonischen Klänge 2019“ in Fehring, Gleisdorf, Kapfenstein, Kirchbach, Riegersburg und Straden. Auftakt ist am 24. März.