Junge Lenkerin wollte auf einer Gemeindestraße in Gnas reversieren und kam dabei mit dem Auto von der Straße ab.

Die Feuerwehr Gnas zog das Unfallauto aus dem Graben © FF Gnas/Matzhold

Am Dienstag kurz vor 22 Uhr wollte eine junge Lenkerin mit dem Auto auf einer Gemeindestraße in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) reversieren. Dieses Wendemanöver ging allerdings schief: Sie fuhr mit dem Auto zu weit zurück, kam von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Fahrzeug in den Graben.

