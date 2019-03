Lückenschluss: Mit Feldbach betreibt die Caritas nun in allen steirischen Bezirksstädten einen Carla-Laden. In Feldbach darf nun durch Kleidung, Haushaltswaren und mehr gestöbert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnung des Carla-Ladens in Feldbach mit Peter Wagner (Caritas), Lieselotte Puntigam (AMS), Pfarrer Friedrich Weingartmann und Bürgermeister Josef Ober © Verena Gangl

Jetzt ist er da! Diese Woche eröffnete am Torplatz 6 in Feldbach ein Carla-Laden. Damit betreibt die Caritas Steiermark nun in allen steirischen Bezirkshauptstädten einen Shop.