Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kammervertreter mit Erzeugern der landwirtschaftlichen Produkte, die beim Genussalon dabei sind © Helmut Steiner

Seit Jahren unterstützt die steirische Landwirtschaftskammer Spezialitätenprämierungen als Qualifizierungsmaßnahmen. Die Prämierungen bieten den landwirtschaftlichen Produzenten wichtige Rückmeldungen, wo sie stehen und auch, wo sie noch besser werden können. Das unterstreichen Kammersekretär Johann Kaufmann und Bezirksbäuerin Maria Matzhold. Das sei besonders wichtig für die kleinstrukturierten Betriebe des Bezirks. Der stärkste Agrarbezirk Österreichs ist bei den Prämierungen „irrsinnig gut aufgestellt“, betont Maria Stromeier, in der Kammer Beraterin für Direktvermarktung und regionale Kooperationen. Das beweist die Zahl der prämierten Finalisten für den GenussSalon am 9. März in Graz. 20 Betriebe aus der Südoststeiermark sind dort mit 74 Erzeugnissen vertreten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.