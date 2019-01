Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schüler des Borg Jennersdorf versteigerten diesen rosaroten Christbaum © Verena Gangl

Über Geschmack lässt sich streiten. Aber eines ist er jedenfalls: durch und durch rosarot. Der besondere Christbaum begleitete die heurige 8B-Klasse durch die Zeit am Borg Jennersdorf. Auch diese Weihnachtszeit haben die Schüler noch mit ihrem farbenfrohen Begleiter verbracht. „Er wurde zum Markenzeichen“, erzählt Schüler Simon Pock. Nun brauchen die Achtklässler ihn aber nicht mehr.

Deshalb haben sie in einer Versteigerung den Baum an die nächste Klasse gebracht. 240 Euro wanderten so in den Topf, den die Schule jährlich befüllt, um das Patenkind Mikiyas zu unterstützen.

Das Patenkind der Schule: der mittlerweile 13-jährige Mikiyas Foto © Borg Jennersdorf

Der 13-Jährige lebt in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. „Die Patenschaft ermöglicht, dass er zur Schule gehen kann – und muss“, sagt Direktor Peter Pommer. Dafür organisieren die Schüler immer wieder Aktionen – eine „Gesunde Jause“ etwa brachte 500 Euro.

Der Baum in seiner ganzen Pracht mit Simon Pock © Verena Gangl

Einen Brunnen gebaut

Zwei Mal war Pommer mit Schülern in Äthiopien. Bei Präsentationen nach den Reisen und durch Sammelaktionen kamen 4000 Euro zusammen, mit denen im Herbst ein Brunnen in der Stadt Gonder gebaut wurde. „Durch diese Projekte hat die ganze Schule das Gefühl, dass man etwas bewegen kann“, erzählt Pommer.

Piter - steht in diesem Fall für Direktor Peter Pommer Foto © Borg Jennersdorf

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.