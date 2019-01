Montag um 5 Uhr in der Früh kam ein Pkw auf der L 216 zwischen Paldau und Saaz von der Straße ab. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Zwölf Kameraden der Feuerwehr Paldau bargen den Pkw © FF Paldau

Auf der L 216 zwischen Paldau und Saaz ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Pkw von der Straße abgekommen. Das Auto, gelenkt von einer Frau, stürzte dabei in den Straßengraben und kam seitlich zu liegen.