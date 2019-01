In Hatzendorf (Gemeinde Fehring) stießen im Kreuzungsbereich ein Moped und ein Pkw zusammen. Das Auto krachte anschließend gegen einen Baum und stürzte eine zwei Meter hohe Böschung hinunter.

Die Lenkerin des Mopeds wurde zum Glück nur leicht verletzt © FF Hatzendorf

Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr kollidierten in Hatzendorf (Gemeinde Fehring) ein Pkw und ein Moped im Kreuzungsbereich. "Ein Glück, dass das Mädchen nicht unter den Pkw gekommen ist", sagt Werner Ortner, Kommandant der Feuerwehr Hatzendorf. Denn während das Moped bei dem Zusammenstoß in seine Einzelteile zerfiel, wurde die Lenkerin aus der Südoststeiermark leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie ins Krankenhaus.

