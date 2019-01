Riegersburg"Piegerl" hat Kultur auf das Land gebracht

Facebook

Die sechs Gründungsmitglieder, die seit 25 Jahren Kultur in Riegersburg gestalten: Josef und Monika Ferder, Alois und Herta Gölles, Martina und Ossi Valda © KK

Klassik oder Jazz steht heute nicht mehr auf der Agenda von „Piegerl“. Denn die beiden Musiksparten werden in der Region bereits bestens abgedeckt, sind sich Herta und Alois Gölles, sowie Ossi Valda einig. Die drei zählen zu den Gründungsmitgliedern von „Kultur in Riegersburg“, also von „Piegerl“. Und das feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. „Wir wollten Kultur auf das Land bringen und so das Kulturleben bereichern“, erklärt Valda.

