Ortsteilbürgermeister Markus Wiedner und Vulcano-Chef Franz Habel besiegelten die Übertragung des Fests mit einer Unterschrift © KK

Im Jahr 2019 gibt es wieder ein Schinkenfest in Auersbach. Es wird nach der Absage der 13. Auflage am Rosenberg im Vorjahr an einem neuen Ort, in neuem Gewand und mit einem neuen Termin stattfinden. In den Jahren davor hatte es Mitte Juli stattgefunden, heuer wird das Fest am 22. und 23. Juni stattfinden. Am Programm wird schon eifrig gearbeitet.