Friedenslicht-Aktion des Feuerwehrbereiches Radkersburg brachte 5000 Euro. Die "Florianis" spendeten das Geld an den "Murfelder Adventlauf".

"Florianis" überreichen den Scheck an Adventlauf-Obmann Hannes Klapsch © (c) Johannes Schreiner

Jedes Jahr in der Adventzeit bringt die steirische Feuerwehrjugend das Friedenslicht zu den einzelnen Feuerwehren, die es dann an die Haushalte verteilen. Dafür erhalten die „Florianis“ eine freiwillige Spende. Im Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg wurde das Geld heuer an den „Murfelder Adventlauf“ gespendet.