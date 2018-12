Der Musikverein Kirchberg an der Raab hält den Brauch des Neujahrsgeigens hoch. Ein Stück des Weges waren wir mit dabei.

Obmann Franz Monschein überbringt die guten Wünsche für das neue Jahr © Johann Schleich

Einige Tage vor dem Jahreswechsel machen sich die Neujahrsgeiger auf ihren musikalischen Glückwunschumzug von Haus zu Haus. Der alte Brauch, bei dem ein oder zwei Musikanten mit Trompete, Teufelsgeige oder Ziehharmonika die Familien in ihren Häusern besuchten, ist in dieser Form nur noch selten anzutreffen. Heute sind es Musikkapellen, wie etwa der Musikverein Kirchberg an der Raab, die ihn hochleben lassen und die Glückwünsche überbringen. Wir haben die Kirchberger Neujahrsgeiger ein Stück ihres Weges begleitet.