Fußgänger entdeckten zwei festgefrorene Schwäne auf dem Liebmannsee in Bad Radkersburg und alarmierten die Einsatzkräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als die Feuerwehr am Liebmannsee eintraf, war nur noch ein Schwan festgefroren © Pressedienst BFVRA/Erwin Irzl

Am Christtag (25. Dezember) entdeckten aufmerksame Fußgänger zwei Schwäne auf dem Liebmannsee in Altneudörfl (Gemeinde Bad Radkersburg). Die Tiere waren im Eis festgefroren. Die Passanten alarmierten Polizei und die Feuerwehr Altneudörfl.

Als die Einsatzkräfte am Liebmannsee eintrafen, war nur noch ein Schwan am Eis angefroren. Die vier ausgerückten "Florianis" entschieden sich, das Tier mit einer Holzzille zu erreichen und zu befreien. Auf der Anfahrt zum See gab es allerdings bereits Entwarnung - auch der zweite Schwan konnte sich von alleine befreien.