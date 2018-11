Facebook

Seit 1973 war das Feldbacher Kino in Bereich der Bindergasse angesiedelt. Jetzt sperrt es zu. © Johann Schleich

Am 22. Juni diesen Jahres verstarb August Pfister. Über Jahrzehnte war sein Name mit dem Kino in Feldbach verbunden. Es war seine große Leidenschaft – ungeachtet der stetig sinkenden Besucherzahlen. Seine Erben, Evelyn Karf, und Margit Steinbauer sind nun aber gezwungen, das letzte Kino im Bezirk Südoststeiermark zu schließen. Findet sich nicht in allerletzter Sekunde ein Betreiber, geht bereits mit 31. Jänner 2019 eine Ära zu Ende.