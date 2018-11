In der Südoststeiermark ist der Schneefall am Dienstag am Vormittag stärker geworden. Mehrere Feuerwehren rückten aus, ein Bild des Chaos gab es in Kapfenstein.

Die Feuerwehr traf in Kapfenstein auf drei Pkw und zwei Lkw, die Probleme hatten © FF Kapfenstein

+++UPDATE+++

Am Dienstag am Vormittag verstärkte sich der Schneefall in der Südoststeiermark. Die Feuerwehren mussten vermehrt ausrücken: Ein Bild des Chaos mit drei Pkw und zwei Lkw bot sich der Feuerwehr Kapfenstein kurz vor 10 Uhr. Ein Lkw war auf der Hochleiten (L 204) in Kapfenstein hängengeblieben. Das dürfte vermutlich eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Ein nachkommender Lkw rutschte seitlich in den Graben. Zwei weitere nachkommende Pkw waren mit Sommerreifen unterwegs, schafften die Anhöhe nicht. Sie mussten umdrehen. Ein entgegenkommender Pkw mit Anhänger geriet ebenfalls ins Rutschen. Das Auto stellte sich quer und blieb auf einer Böschung hängen. Die Feuerwehr - mit acht Mann im Einsatz - half den Lkw und dem Pkw.

