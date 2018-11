Schüler der NMS St. Stefan im Rosental erhielten bei der Firma Kubica in Kirchberg an der Raab Einblicke in das breite Arbeitsfeld des Installateurs.

Die NMS-Schüler aus St. Stefan/R. im Technikbüro mit Christian Fink und den Plänen für das Großprojekt © Verena Gangl

MGAV 28 x 3/4 – für den Laien klingt das wie eine Fremdsprache. Für den Installateur ist ganz klar, was gemeint ist: Es ist die Beschreibung einer bestimmten Verschraubung, die er für Heizungen benötigt. Im Kleinteillager der Firma Installationen Kubica in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) reihen sich Gewinde an Gewinde und Abkürzung an Abkürzung. „Es ist eine der ersten Aufgaben unserer Lehrlinge, sich diese Abkürzungen zu merken“, erzählt Alexander Kubica. Der Firmenchef führt sieben Schüler der NMS St. Stefan im Rosental durch den Betrieb und will sie für den vielfältigen Beruf eines Installateurs begeistern.

Die vielen Teile haben Jakob Kurzweil sofort in ihren Bann gezogen. „Wo kommt denn das Material her?“ will er wissen. „Von einem Großhändler“, erklärt Alexander Kubica. Julia, Melanie, Jakob und ihre Klassenkameraden mit Firmenchef Alexander Kubica im Kleinteillager Foto © Helmut Steiner