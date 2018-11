Andrea und Wolfgang Diesel ernteten heuer erstmals Stradener Trüffel. In Tieschen bauen sie Safran an. Beides erfordert viel Aufwand.

Die Trüffel im Vergleich zu einer Ein-Euro-Münze in der Mitte © Schmidbauer

Trüffel zählen zu den teuersten und kulinarisch wertvollsten Speisepilzen der Welt. Jahrhundertelang waren sie in der ländlichen Küche bedeutend, heute werden sie beinahe nur noch in der Haute Cuisine verwendet. Frankreich und Italien sind typische Länder, wo hochwertige Trüffel gefunden werden. Und es gibt sie auch in der Südoststeiermark: „Wir sind stolz, ab heuer die erste steirische Plantagen-Trüffel in Bio-Qualität, die sogenannte Stradener Trüffel, regelmäßig ernten zu können“, erzählt Andrea Diesel.