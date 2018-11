Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trotz raschen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Kleinbus völlig aus © FF Mahrensdorf

Ein 67-jähriger Südoststeirer war am Donnerstagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Pichla (Gemeinde Kapfenstein) mit seinem Kleinbus unterwegs, als er gegen 14.20 Uhr plötzlich Brandgeruch wahrnahm. In einem Waldstück wollte der Mann nach Angaben der Polizei umdrehen. Dabei entstand im Bereich, wo er angehalten hatte ein Brand, der rasch auf das gesamte Fahrzeug übergriff. "Er wählte mit dem Handy 122 und konnte gerade noch ein paar persönliche Dinge aus dem Fahrzeug herausholen", wie Alois Liebmann, Kommandant der Feuerwehr Mahrensdorf, die rasch am Ort des Geschehens war, berichtet. Der Kleinbus stand allerdings schon im Vollbrand und brannte völlig aus. Der Lenker blieb unverletzt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.