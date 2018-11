Facebook

Schüler und Lehrer des Borg Feldbach, die hinter dem Song stehen © KK

Das Borg Feldbach hat seit ein paar Monaten ein neues Tonstudio. Neun Schüler und zwei Lehrer haben es gebührend eingeweiht: Und zwar mit einem Lied. „Unforgettable“, also unvergesslich, heißt der Song und das soll er auch sein. Ob das so ist, davon werden sich die Schulkollegen im Borg Feldbach am Freitag (9. November) am Vormittag überzeugen. Am steiermarkweiten „Tag des Gymnasiums“ stellen die Musiker nämlich das Lied offiziell vor.

