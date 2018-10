Stadt Feldbach greift ein"Heiße" Beschwerde: Saunagast fühlt sich tyrannisiert

Ein Saunabesucher beklagt unmanierliches Verhalten in Feldbacher Sauna. Bürgermeister Ober will nun „Saunakultur korrigieren“.

Die Sauna im Hallenbad in Feldbach © Verena Gangl

Für erhitze Gemüter in der Sauna im Feldbacher Hallenbad sorgen derzeit anscheinend nicht nur die Aufgüsse. Ein südoststeirischer Gast kritisiert in einem Schreiben an die Kleine Zeitung das Benehmen einer Gruppe von Besuchern der Sauna. „Trotz Handyverbot wird im Ruheraum telefoniert, Alkohol in größeren Mengen getrunken und gelärmt“, meint der Gast. Die Gruppe sei der Gemeinde bekannt.

Bürgermeister Josef Ober betont, dass er auf Anfrage der Kleinen Zeitung erstmals davon gehört hat. Allerdings: „Wir sind immer dankbar für Anregungen. Es wäre uns aber lieber, wenn sie sich rechtzeitig und direkt bei uns melden“, so Ober.

Stadt will eingreifen

Man will sich dem Thema jedenfalls annehmen: So soll die Saunaordnung ausgeteilt und auch kontrolliert werden. „Wir gehen dem nach und werden es gegebenenfalls abstellen“, verspricht das Stadtoberhaupt.

Der Saunagast ist überzeugt, dass derzeit andere Gäste die Sauna meiden würden und erhebt schwere Vorwürfe: „Wenn sich jemand beschwert, wird dieser Besucher tyrannisiert. Es wird zum Beispiel aufgegossen, bis die Haut krebsrot wird.“ Ober unterstreicht, dass die „Saunakultur“ korrigiert werde.

