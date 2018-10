Ein 38-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntag bei einem Unfall schwer. Der Mann war in Lichendorf (Gemeinde St. Stefan/R.) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Motorradfahrer verunglückte in Lichendorf schwer. © FF Lichendorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Nachmittag des gestrigen Sonntags in Lichendorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental). Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Leibnitz war gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Biker auf einer Gemeindestraße, dem so genannten Glucheneggweg, in Fahrtrichtung Kirchbach unterwegs.

Schwere Verletzungen

Aus noch unbekannter Ursache kam er plötzlich von der Straße, prallte gegen einen Baum und stürzte in der Folge in ein Waldstück, wo er schwer verletzt liegenblieb.

Der Biker stürzte in ein Waldstück. Foto © FF Lichendorf

Der zweite Motorradfahrer alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Bereits kurz danach war die Feuerwehr Lichendorf mit 14 Mann, das Rote Kreuz St. Stefan im Rosental, der Notarzt Feldbach und die Polizei an der Unfallstelle.

Hubschrauber kam

Der verunglückte Mann wurde notärztlich versorgt. Weil er sich beim Unfall aber diverse Brüche zugezogen hatte, wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen Foto © FF Lichendorf