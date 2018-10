Kleine Zeitung +

7 Feuerwehren im Einsatz Flämmarbeiten lösten Dachstuhlbrand aus

Bei Flämmarbeiten geriet am Monntagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ratschendorf in Brand. Sieben Feuerwehren rückten an und konnten Schlimmeres verhindern.