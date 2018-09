In Bad Radkersburg wurde am Sonntag ein teures Rennrad gestohlen. Der Dieb schlug an einem Fahrradabstellplatz zu.

Täter durchtrennte Schloss, mit dem das Rennrad zum Radstand abgesperrt war © APA

Ein unbekannter Täter stahl am Sonntagnachmittag in der Alfred Merlini-Allee in Bad Radkersburg ein hochwertiges Rennrad. Das Sportgerät war auf einem Fahrradabstellplatz abgestellt und mit einem Spiralschloss über die Rahmenstange zum Radstand abgesperrt. Der unbekannte Täter muss in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 15.55 Uhr das Spiralschloss durchtrennt haben, um das Rennrad stehlen zu können. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.