Jutta Moser, Janine, Selina, Andrea, Micha und Katharina mit der Palette der Pflegeprodukte © Helmut Steiner

In der Backstube der Fachschule Halbenrain sind Sarah, Leoni und Denise fleißig am Arbeiten. Die Teiglinge, die sie auf dem Arbeitstisch auswalken, mit dem Teigrad zuschneiden und in Form bringen, haben eine violett-rote Farbe. Das kommt von einer besonderen Zutat, der Aroniabeere. Als Pulver, Saft oder ganze Beere kommt sie in den Teig oder in die Füllung - mit einem Anteil von etwa zehn Prozent.

Die neue Brotsorte ist ein Produkt im Sortiment der neuen Junior Company des Teams aus zehn Schülerinnen und einem Schüler aus dem dritten Ausbildungsjahr der Fachschule – und ein schon preisgekröntes noch dazu. Denn von der Idee – die Ende Juni bei einem Wandertag entstanden ist – über die Entwicklung mit ihrer Lehrerin Claudia Drexler bis zum fertigen Produkt dauerte es nur kurze Zeit.

Schülerinnen bereiten Aronia-Brot zu

Bei der Steirischen Brotprämierung im August holten das Aronia-Brot und die Aronia-Twists die volle Punktezahl und Gold. Mittlerweile gibt es auch eine süße Variante – den Aronia-Stern.

Naturbelassen für den ganzen Körper

Die Produktpalette der Junior Company ist aber viel größer. Das zeigt sich ein paar Räume weiter in der Lehrküche, wo an den Bio-Kosmetik-Produkten gearbeitet wird. Die Idee dafür ist im Ökologie-Unterricht entstanden, wie Klassenvorstand Jutta Moser – sie hat eine Ausbildung zur Pädagogin für Grüne Kosmetik absolviert – erzählt. „Wir haben den Badezimmerschrank entrümpelt und uns anhand der INCI-Liste die Inhaltsstoffe von Körperpflegeartikeln angesehen.“

Aronia und Kräuter: Köstlich und betörend Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner FS Halbenrain Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner Helmut Steiner 1/13

Die Vielzahl synthetischer Inhaltsstoffe und vor allem hormonell wirksamer Stoffe in konventionellen Kosmetika sei für die Schüler erschreckend gewesen. Da reifte der Entschluss, es mit grüner Kosmetik zu versuchen. Es entstanden Pflegeprodukte für den ganzen Körper. Aus Blüten, Blättern und Knospen aus dem Schulgarten und Lebensmitteln – alles in Bio-Qualität.

Es geht um die Firma

Die Favoriten wurden von der Junior Company weiterentwickelt: vom Hautbalsam über Seifen bis zum Deo – mit Salbei, Lavendel, Zitrone und Teebaumöl. „Das hat am längsten gedauert, bis die Schülerinnen mit dem Duft zufrieden waren“, so Moser.

Janine mixt das Lavendel-Entspannungsbad

Langer Atem und gute Planung waren auch bei den Inhaltsstoffen gefragt: Welche Kräuter werden benötigt und müssen angebaut werden? Viele konnten erst in den Sommerferien geerntet werden. Die Schülerinnen haben in den Ferien fleißig Blüten und Kräuter gesammelt und zu Hause getrocknet, damit die Produktion in der ersten Schulwoche starten kann. Also Arbeit für die Schule in den Ferien. Für Andrea kein Thema: „Wir haben es eh freiwillig gemacht.“ Das nennt man Motivation. Schließlich geht es um die Firma. Die bietet auch etwas für Naschkatzen an. Mit Kochlehrerin Maria Treml wurden drei Variationen Konfekt kreiert: Minze mit Schoko, Zitrone mit Thymian und Orange mit Lavendel.

"KräutAr" wird im Oktober präsentiert

Jetzt geht es an Preiskalkulation und Etikettierung. Und natürlich wird noch fleißig produziert bis die neue Junior Company am 26. Oktober beim Elterninfoabend vorgestellt werden kann. Einen Namen hat sie schon – und der sagt alles über die Produktlinie: „KräutAr“. Das Superfood Aronia hebt er besonders hervor. Schließlich erfreut es nicht nur den Gaumen, sondern kommt mit den Pflegeprodukten auch auf die Haut. Und sein Duft steigt verführerisch in die Nase – denn gerade ist das Aronia-Gebäck aus dem Backrohr gekommen.

Die Produktpalette Pflegeprodukte: Hautbalsam, Lippenpflege (Ringelblumenöl, Bienenwachs, ganz wenig Kokosöl, mit Kakaobutter verfeinert), 2-Phasen-Körperspray (Ringelblumenöl oben und Aronia unten), Seifen (darunter eine Duschkugel mit Kordel für die Dusche), Lavendelbad.

Konfekt in drei Variationen, Fruchtaufstriche, Bärlauchsalz, Rosenblütenzucker.

Aronia-Brot, -Twists, -Sterne.

