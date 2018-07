Facebook

Der Traktor musste von 24 Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden © FF KLEINFRANNACH

Auf einer Gemeindestraße zwischen Kirchbach und Kleinfrannach (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Dienstag am Nachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 37-jähriger Südoststeirer die Hand unter dem Dach eines Traktors einklemmte. Der Mann war gerade mit seinem Traktor samt Heuschwader auf dem Weg in Richtung Kleinfrannach, als ihm auf der schmalen Straße ein Müllwagen entgegen kam.

