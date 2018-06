Bikerin kam in Kurve von der Straße ab. Sie wurde per Hubschrauber ins Spital gebracht.

Der Rettungshubschrauber brachte die Bikerin ins LKH © Juergen Fuchs

Aus ungeklärter Ursache kam eine 53-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Weiz am Freitagnachmittag auf der L 219 zu Sturz. Die Frau war von Bairisch Kölldorf in Richtung Kölldorf unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Straße ab. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.