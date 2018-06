Was kommt vom Boden in die Reben?Drei Tage mit vielen Informationen für Winzer und Weinliebhaber

Was kommt vom Boden in die Reben?

Michael Fend, Ingomar Fritz, Josef Ober und Weinbaudirektor Werner Luttenberger © Helmut Steiner

Wie kommt der Stein in den Wein – und tut er das überhaupt? Ein Thema, das nach einem Geologen ruft. Ingomar Fritz vom Universalmuseum Joanneum ist dem Ruf gewissermaßen gefolgt und hat ein dreitägiges Symposium unter dem Titel „Stein & Wein“ auf die Beine gestellt.Gestein verwittert, wird von Mikroorganismen aufbereitet, ist wesentlicher Teil des Bodens, in dem die Weinreben tief wurzeln. Die Geologie ist auch verantwortlich für das Mikroklima und die Geologie kann erklären, welcher Untergrund vorliegt und wie sich die Landschaft entwickelt hat.

Für Landesweinbaudirektor Werner Luttenberger hat Fritz mit dieser Idee ins Schwarze getroffen. Denn die Strategie lautet, die Herkunft besser zu beleuchten und darzustellen. „Terroir ist in aller Munde, ist weltweit das große Thema und wird überall gespielt“, betont Luttenberger. Es geht um Klima, Lage und Boden. Und als wesentliche vierte Säule kommt der Geist, die Einstellung des Weinbauern dazu: Was er daraus machen will. Luttenberger: „Daraus ergibt sich die Vielfalt des steirischen Weines.“

